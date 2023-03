Das Dach im Birstal fungiert auch als Trittsteinbiotop. Fotos: Fontana Landschaftsarchitektur

Katja Richter 01.03.2023 14:00

Hohe Kiefern, wogende Gräser und artenreiche Staudenpflanzungen, eine beschirmte Terrasse und rundherum nur Himmel und Landschaft. Vom Asphalt und der Baustelle in 25 Metern Tiefe ist nichts mehr zu sehen. Man reibt sich die Augen: Das hätte es hier beinahe nicht gegeben? Auf dem Bau 1, dem ersten fertiggestellten Gebäude am neuen Technologiestandort Uptown Basel in Arlesheim, befindet sich ein knapp 5000 Quadratmeter grosser Dachgarten. Er wurde erst während der Bauphase auf Anraten der Landschaftsarchitekten initiiert. Zum Glück liess sich die Bauherrschaft überzeugen, der Natur mehr Beachtung zu schenken. Das Gründach war weder im Baubudget vorgesehen, noch in der Gebäudestatik eingeplant. Allein der Entwurf von Fontana Landschaftsarchitektur zeigte aber, dass eine grüne Oase dem Industriegebiet mehr Lebensqualität gibt. ###Media_4### Der begehbare Terrassenbereich nimmt knapp die Hälfte der rechteckigen Dachfläche ein. Kleine Föhrengruppen und weisse Sonnenschirme sorgen für Schatten, gesäumt ist das Freiluftareal von einer vielfältigen Gräser- und Staudenlandschaft. Durch Sitznischen im fliessenden Gartengrün entstehen kleine Rückzugsorte, die von schirmartigen Kleingehölzen wie Albizie, Felsenbirne oder Eisenholzbaum akzentuiert und geschützt werden. Eine Geländemodellierung verschafft den Grossbäumen den notwendigen Wurzelraum und sorgt für Räumlichkeit und Tiefe. Die Dachfläche scheint optisch mit dem umgebenden Landschaftsraum zu verschmelzen. Der grössere Teil des Dachs ist einer klimaresistenten Vegetation vorbehalten, darunter heimische Arten, inspiriert vom nahegelegenen Naturschutzgebiet ‹Reinacher Heide›. Ein Fünftel des Daches bietet Platz für die Photovoltaik, die das Gebäude zukünftig in der Stromversorgung autonom machen soll. ###Media_2### ###Media_3### Nicht nur die hier beschäftigten Menschen, auch Flora und Fauna werden schon...