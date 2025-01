Die SAFFA-Insel von 1958 ist weiterhin ein Festort. Fotos: Noah Santer

Der BSLA feiert! Der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA wird 100. Das will gefeiert werden, mit Online-Ausstellung, Jubiläums-Anthos, Rapperswiler Tag und einem grossen Fest.

Der Schweizer Berufsverband der Landschaftsarchitektur BSLA feiert 2025 sein 100-Jahr-Jubiläum. Das Berufsbild hat sich seither von der Gartengestaltung hin zur Lösungsentwicklung von komplexen Freiraumfragen entwickelt. Zeit für einen Blick zurück – und nach vorne. Landschaftsarchitektur hat die Aufgabe, Freiräume nachhaltig zu entwickeln und zu gestalten. Sie befasst sich nicht zuletzt mit wesentlichen Themen unserer Zeit: Der Klimaanpassung, der Biodiversitätsförderung oder dem Hochwasserschutz. Das Zusammenführen dieser wichtigen Fragen zu schlüssigen Projekten macht die Landschaftsarchitektur zu einer Zukunftsdisziplin. In seinem Jubiläumsjahr nimmt Sie der Bund Schweizer Landschaftsarchitekt:innen BSLA mit auf eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die Jubiläumsplattform www.bsla100.ch stellt 100 bemerkenswerte Projekte der letzten 100 Jahre vor, macht aktuelle Fragstellungen sichtbar und blickt in die Zukunft der Landschaftsarchitektur in der Schweiz. ...