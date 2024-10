Redaktion Hochparterre 23.10.2024 11:15

Die Welt ist unübersichtlich geworden, aber auch voller Chancen. Multiple Krisen und gesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawandel, Verlust von Biodiversität und soziale Ungleichheiten erfordern eine rasche Umsetzung von sozial-ökologischen Transformationen. Gleichzeitig finden räumliche Veränderungsprozesse in einem zunehmend polarisierten Spannungsfeld von Interessenskonflikten und Gerechtigkeitsfragen statt. Doch wie können raumbezogene Transformationen sozial-ökologisch gestaltet werden, damit der Umbau zu einer nachhaltigen und gerechten Gesellschaft gelingt? Welche Rolle spielen dabei Raumentwicklung und räumliche Planung? Welche weiteren Perspektiven können Impulse liefern?

2025 werden all diese Themen am Kongress der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gesellschaft (ARL) am 27. und 28. März in Halle (Saale) diskutiert. Bis zum 17. November läuft der Aufruf um Beiträge zur «Grossen Transformation». Gefragt sind Ideen aus Praxis und Forschung zu fünf Themenbereichen:

Geschlechteraspekte und Gerechtigkeit in raumbezogenenTransformationen

Impulse für eine transformative räumliche Planungspraxis

Planungsrechtliche Aspekte raumbezogener Transformationen

Transformationen in den Braunkohleregionen

Transformationen von Landwirtschaft und Ernährung

Es geht ebenso um innovative Ansätze aus der Praxis, etwa zur Klimaanpassung von Städten, wie um theoretische Überlegungen, wie sich aktuelle politisch-gesellschaftliche Herausforderungen in den Raum übersetzen. Mehr dazu gibt es im Call zu lesen.