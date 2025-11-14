Wie wurde früher und wie sollte in Zukunft über Boden bestimmt werden? Fotos: Netzwerk Gemeingut Boden

Die Geschichte des Bodens in der Schweiz verstehen - das möchte das Netzwerk Gemeingut Boden mit einer Veranstaltung an der Uni Bern erreichen.

Der Umgang mit dem Boden, rechtlich, landwirtschaftlich, baulich, wandelt sich über die Zeit. Wie wurde damit früher, wie heute umgegangen? Woher kommen Besitzrechte, traditionelle Nutzungs- und Regulierungsformen wie Kooperationen und was bedeutet die Geschichte der Boden-Regulierung für uns heute? Und wie könnte sich die Regulierung des Bodens weiterentwickeln?

Das Netzwerk Gemeingut Boden beleuchtet dies am 17. November an einer Veranstaltung in Bern. Jean-David Gerber, Professor für politische Stadtforschung und nachhaltige Raumentwicklung am Geographischen Institut der Universität Bern führt ein. Anschliessend referiert die Historikerin Nadine Zberg über die politische Geschichte der Bodenreform in der Schweiz seit 1900. Den Abschluss macht Elias Bricker, Mitglied des Urner Korporationsrats und Geschäftsführer des Schweizerischen Verbands der Bürgergemeinden und Korporationen SBVK.