Grosse Teile des Flughafenparks am Circle stehen unter Naturschutz. Wie der Schutz in einem öffentlichen Park funktioniert, erklären die zuständigen Ökologen im Interview.

Roderick Hönig 08.02.2021 10:02

Wie baut man einen öffentlichen Park in einem Naturschutzgebiet? Andreas Rotach: Zu Beginn des Projekts stand fast der ganze, Butzenbüel genannte Hügel unter Natur- oder Landschaftsschutz. Um den Flughafenpark darauf überhaupt bauen zu können, musste zuerst die Naturschutzverordnung der Stadt Kloten angepasst werden. Der Entwurf, den wir zusammen mit dem Studio Vulkan entwickelt haben, basiert darauf, die Naturschutzflächen und den Wald ins Projekt zu integrieren. Es war also von Anfang an kein Gegeneinander von Naturschutz und Landschaftsarchitektur, sondern ein Miteinander. Wie ging die Anpassung der Naturschutzverordnung? Kenneth Dietsche: Voraussetzung war eine Bestandesaufnahme der Lebensräume. Sie hat gezeigt, dass die wertvollsten Flächen auf dem Butzenbüel erhalten bleiben müssen. Die Schutzverordnung stammte aber aus den 1980er-Jahren, und was damals geschützt wurde, ist heute nicht mehr unbedingt das Wertvollste. Andreas Rotach: Wir haben einerseits Bestände geschützt, aber auch neue F...