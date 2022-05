Stadtion Landhof Fotos: Benjamin Kunz

Roderick Hönig 04.05.2022 13:19

Urbane Wildnis entsteht auf Industrie- und Bahnbrachen, auf künftigen Bauplätzen, in Zwischenräumen von Beton und Asphalt oder an Rändern von Freiflächen. Diese «urbanen Paradiese» beherbergen zum Teil seltene Pflanzenarten, die wiederum Lebensgrundlage für Insekten wie Wildbienen und Schmetterlinge oder Vögel sind. Diese Wildnisflächen mit einer hohen Biodiversität stellen nicht nur einen bunten, blühenden, wilden und lebendigen Gegenpol zu den befestigten Plätzen, Verkehrswegen und Gebäuden dar, sondern auch zu den intensiv genutzten Grün- und Freiflächen in der Stadt, so die Medienmitteilung. Pro Natura Basel und der Grafikdesigner Benjamin Kunz haben eine Informationskampagne für diese urbanen Paradiese entwickelt. Sie ist Teil der landesweiten Kampagne zur Biodiversitätskrise von Pro Natura, die am 22. Mai, dem Tag der Biodiversität, lanciert wird.