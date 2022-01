Ein einfacher Kiesplatz, von Bänken flankiert und mit einem Brunnen bespielt: Dank dieser Zutaten wirkt die neu gestaltete Genfer Place des Augustins offen und einladend. Fotos: Paola Corsini

Stringent einfach Das Zürcher Landschaftsarchitekturbüros S2L hat die Genfer Place des Augustins neu gestaltet. Das Projekt überzeugt durch seine nutzungsoffene, stringente Einfachheit.

Als ob sie schon immer dazugehört hätte: Die neu gestaltete Place des Augustins gehört wieder ganz selbstverständlich zum Genfer Quartier Plainpalais. Zuvor war der kleine Platz kaum noch belebt gewesen. Die Gestaltung nach dem Konzept des Zürcher Landschaftsarchitekturbüros S2L wurde im vergangenen Frühling fertiggestellt und orientiert sich am historischen Erscheinungsbild des kleinen Platzes. Typologisch greift sie einen «square à la parisienne» auf und interpretiert ihn mit zeitgemässer Geometrie. Die Mitte bildet ein offener Kiesplatz, während Heckenkörper die Ränder hin zur verkehrsreichen Rue de Carouge und zu den umgebenden Blockrändern filtern. Lange Bänke flankieren die Heckenkanten und stärken die Ausrichtung zur Mitte. So schafft das neue Konzept Ordnung in einem zuletzt wild zonierten und schwer lesbaren Grünraum. Mit dieser nutzungsoffenen, stringenten Einfachheit hatte das Projekt denn auch im Landschaftsarchitektur-Nachwuchswettbewerb überzeugt und 2014 den Evariste-Mertens-...