Urs Honegger 29.06.2021 16:26

Seit 1982 setzt sich ProSpecieRara für den Erhalt der Sorten- und Artenvielfalt ein – in der Schweiz und international. «Mit einem breiten Netzwerk aus engagierten Personen leistet die Stiftung damit einen unschätzbaren Beitrag an die Pflege einer reichen Gartenkultur und an eine grosse Artenvielfalt», schreibt der Schweizer Heimatschutz heute in einer Medienmitteilung. Die traditionelle Gartenkultur und Landwirtschaft haben in der Schweiz über Jahrhunderte eine immense Arten- und Sortenvielfalt hervorgebracht. Diesen genetischen und kulturhistorischen Schatz für kommende Generationen lebendig zu erhalten und zu nutzen, habe sich ProSpecieRara auf die Fahne geschrieben. Der Schweizer Heimatschutz würdigt das kontinuierliche Engagement für eine grosse Arten- und Sortenvielfalt als zentrale Grundlage für den Erhalt und die Weiterentwicklung einer hohen Gartenkultur und von wertvollen Kulturlandschaften mit dem diesjährigen Schulthess Gartenpreis.