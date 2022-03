Vor 200 Jahren kam Johann Wilhelm Fortunat Coaz zur Welt. Ein Ständchen auf den Erfinder der Landschaft und den Hüter des Waldes. Und eine klimapolitische Aussicht.

Köbi Gantenbein 28.03.2022 08:03

Seit 1832 ist der Bauingenieur und Kartograf Henri Dufour damit beschäftigt, in seinem «Eidgenössischen topographischen Bureau» in Carouge ein neues Bild der Schweiz zu bestimmen. Denn wie Währungen, Zoll- und Postordnungen gibt es unterschiedliche Karten von der Schweiz und damit auch von ihren Landschaften. Dufours Landvermesser und Kartografen haben das Mittelland weitgehend gezeichnet, nun ist der Alpenbogen an der Reihe. Da kommt Coaz ein Brief aus Chur gerade recht. Johann Wilhelm Fortuntat Coaz (1822–1918) notiert im Sommer 1844 in sein Tagebuch: «Bewerbung um die Stelle eines eidg. Ingr. bei Oberst Dufour. Einen Brief, eine gestern ausgeführte topogr. Zeichnung und ein Recommandationsschreiben nach Genf gesandt». Coaz ist eben zurückgekommen aus Tharandt in Sachsen, wo er sich zum Forstingenieur hat ausbilden lassen. Dufour nimmt ihn umgehend in seine Gruppe von Landvermessern auf – Coaz wird nun für die «sieben topographische Campagnen» vornehmlich in Davos, im Engadin und in den Gebi...