Roderick Hönig 17.11.2020 11:34

Die OST, die Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil hat zwei Stellen für Professuren ausgeschrieben. Gesucht sind ein/eine Professor/in für Landschaftsentwicklung sowie ein/eine Professor/in für Landschaftsgestaltung für den Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur. Der einzige Studiengang dieser Art in der Deutschschweiz bildet seine Studierenden umfassend in allen Fachdisziplinen der Landschaftsarchitektur aus, so die Medienmitteilung. Der Studiengang Landschaftsarchitektur ist Teil des Departements Architektur, Bau, Landschaft, Raum. Gesucht sind Fachpersonen, für zur Lehre, Forschung & Entwicklung oder Dienstleistungen, die aber auch zur inhaltlich-strategischen Entwicklung ihres Fachgebiets und des Fachbereichs beitragen. Bewerbungen werden bis 10. Dezember angenommen.