«Bleib neugierig», lautet das Technorama-Motto, und das lässt uns auch der Park spüren. Fotos: Kuster Frey

Krebs und Herde haben im Park rund um das Technorama in Winterthur Landschaftsbilder für Experimentierexponate geschaffen. In der Mitte bietet die Wunderbrücke von Conzett Bronzini eine beeindruckende Aussicht.

Lena Skibowski 04.09.2021 08:00

Landschaft der vielen Bühnen

Der neu gestaltete Park rund um das Science Center Technorama in Winterthur bietet Naturphänomenen zahlreiche Bühnen. Geschwungene Entdeckungspfade aus schwarzem Sickerasphalt führen von einer Szenerie zur nächsten: Mal sind diese einem dschungelartigen Wald nachempfunden, mal einer wiesenartigen Hügellandschaft, mal einer aufkommenden Teichlandschaft. Fünf solcher Szenerien gliedern die rund dreissig Experimentierexponate in die Themen Wasser, Wind, Kinetik, Licht, Schwerkraft und Akustik. In Kombination mit der reichhaltigen und bestehenden dichten Bepflanzung ist der runde Abschluss dieser Landschaftsbilder bereits jetzt geglückt, kurz nach der Fertigstellung. ###Media_2### Zwanglos wirkt die Wegeführung, es gibt keine vorgeschriebenen Rundwege – eine Aufforderung für Entdeckungsreisen. Hinter jeder Wegbiegung wartet ein neues Exponat, aus dem sich das Wasser ergiesst, der Wind bläst oder die Schwerkraft aussetzen lässt. Eindrücklich sind jene Momente, in welchen die Exponate mit der L...