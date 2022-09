Die Publikation zur grossflächigen Kunstinstallation.

In der Schweiz stehen Tausende von Markierungen entlang der gut 2300 Kilometer Gas-Rohrleitungen. Der Bildhauer Daniel Ritter montierte über 200 Kilometer Sitzstangen für Raubvögel in die Gaszeiger.

Köbi Gantenbein 06.09.2022 12:39

Wer über Land wandert, sieht im Mittelland und auf dem Weg von Basel über Luzern bis ins Wallis alle paar hundert Meter in den Wiesen eine Stange mit einem Giebel. Ein geknicktes Blech, orangefarben lackiert, darauf eine geheimnisvolle Kombination aus schwarzen Buchstaben und Zahlen. Militärische Landesverteidigung? Konkrete Kunst? Zeitgenössische Marksteine der Landvermesser? Die Installationen sind die Folge eines Urteils des Bundesgerichts, das der Gasindustrie befohlen hat, ihre unterirdischen Leitungen sichtbar zu machen. Das sollte die Sicherheit der bis zu vier Meter in die Erde gegrabenen Infrastruktur erhöhen. Die Auseinandersetzungen zwischen Gasleitungsbetreibern und Bauern wurden elegisch, denn die Stangen behindern die zügige Feldarbeit. Doch mittlerweile stehen Tausende davon entlang der gut 2300 Kilometer Rohrleitungen, die das Gas im Land verteilen. ###Media_2### Die Greifvögel begrüssten die Markierungen als patenten Hochsitz. Bald schissen sie das Orange zu, sodass die Gasleitungsfirmen ihren Hüten eine Dornenkrone aufsetzten. Der Bildhauer Daniel Ritter aus Hellsau sah den Vögeln zu, die trotz der Dornen nicht auf ihre Sitze verzichten wollten. Und entschied: «Ich helfe ihnen.» Daraus wurde eine der grossflächigsten Kunstinstallationen der Schweiz. Ritter montiert Sitzstangen für Bussarde, Milane und Eulen in die Gaszeiger. Auf beiden Seiten des orangen Hutes setzt er eine Aluminiumlasche ins Dreieck, in das 1,4 Meter lange Kantholz kommt beidseits ein Vorstecker, der den Sitz befestigt. 2034 Sitzstangen hat Daniel Ritter entlang von 200 Kilometern Gasleitungen installiert. Sie sind signiert mit dem Stempel ‹RD› – das lässt die Habichte, Falken und Waldkäuze wissen: Dein Sitz ist Kunst aus dem Zusammenspiel von Gas, Bundesgerichtsurteil und Vogelflug. Die fliegenden Jäger ruhen sich auf der Kunst aus. Die Schleiereulen, die sitzend jagen, lan...