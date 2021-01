Roderick Hönig 26.01.2021 14:54

Anthos, das Jahrbuch Schweizer Landschaftsarchitektur des Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA, das im Herbst 2021 in der Edition Hochparterre erscheint, dokumentiert das «Best of» Schweizer Landschaftsarchitektur der letzten vier Jahre. Das Jahrbuch will mit einer sorgfältig kuratierten Projektschau auch das breite Aufgabengebiet der Landschaftsarchitektur abbilden. Die Definition «Projekt» wird deshalb weit gefasst und umfasst auch Planungen und Konzepte von BSLA-Büros in der Schweiz oder im Ausland. Aus allen Eingaben wählt eine Jury zehn bis 15 Projekt aus – ohne Rangierung.

anthos Jahrbuch Schweizer Landschaftsarchitektur 2021. Eingabeschluss 1. März 2021, mehr Infos hier.