Die Landschaftsbox besteht aus den Bänden ‹Haus›, ‹Landschaft›, ‹Park›, ‹Nutzung› und ‹Qualitäten›. Fotos: Guillaume Musset

Jede Disziplin hat ihre eigenen Fragestellungen und Blickwinkel. Wie kann Architektur von Landschaftsarchitektur profitieren, fragt dieses Buch. Im giftgrünen Kubus thematisieren die Landschaftsarchitektinnen Gabriele G. Kiefer und Anika Neubauer Aspekte ihrer Disziplin. Dem Prinzip ihrer Vorlesungen an der TU Braunschweig folgend, packen sie fünf kompakte Bücher mit den Titeln ‹Haus›, ‹Landschaft›, ‹Park›, ‹Nutzung› und ‹Qualitäten› zusammen. Jeder Band ist in sich abgeschlossen und wird mit einer knappen, aber informativen Einführung ins Thema eröffnet. Danach folgt ein Katalog möglicher Entwurfsfragen, für welche die Autorinnen selbst die Illustrationen gezeichnet haben. Die Antworten werden nicht auf dem Silbertablett serviert. Vielmehr muss der Leser selbst in den 1000 Seiten weiterforschen, den aufgelisteten Referenzen zu jeder Frage nachgehen oder die ‹Case Studies› am Ende der Bücher studieren. ###Media_2### ###Media_3### Kiefer und Neubauer nennen das Kompendium ‹...