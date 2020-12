Verträumt wartet der Weg auf den Bagger Fotos: Leo Tuor

Ein Landschafts-, Beton- und Bauerndrama in 14 Bildern Meliorationen zerstören Landschaft und Geschichte: Ein Melodrama des Dichters Leo Tuor in 14 Bildern aus der Surselva, wo die Bauern weniger, die Traktoren grösser und die Strassen breiter Wege werden.

In den schönen Herbsttagen des Novembers 2020 ist der letzte Abschnitt des alten Weges vor Disla in der Surselva zerstört worden. Im Mittelalter war dieser Weg die «Reichsstrasse». Diese Via Imperiala hatten Papst Benedikt V. gesehen, Otto der Grosse und Barbarossa mit ihren Heerhaufen, später dann die Napoleonischen Armeen, und zu meiner Buben- und Gymnasialzeit der Kleinbauer Bundi aus Disla, der mit seinem Traktor darüber tuckerte. Unterdessen wütet die Melioration auch in anderen Gemeinden der Surselva und weit darüber hinaus. Sie hat keine Zeit und keine Lust weder für die Geschichte noch die Landschaft. In der Val Sumvitg vernichtet sie den alten Landwirtschafts- und Wanderweg durch Aclas zu den Maiensässen von Pardatsch und der Alp Vallesa. Das brachiale Vorgehen wird von den Steuerzahlern im Kanton und im Bund bezahlt. Mit einem perfekt geölten Mechanismus zerstört eine Seilschaft aus Politikern, Beamten im Landwirtschafts- und Meliorationsamt, Ingenieuren, Tiefbauern und Bauern...