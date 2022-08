Bäume und Wasserspiele kühlen die Stadt Fotos: Michael Haug

Maarit Ströbele 26.08.2022 15:37

Bäume oder Nebelschwaden aus der Wasserleitung? Die Stadt Zürich diskutiert, was gegen städtische Hitze hilft: Begleitend zur Ausstellung «Cool down Zurich – Wir kühlen die Stadt» findet am 21. März 2023 die Fachtagung «Hitzeminderung» in der Stadtgärtnerei Zürich statt. Grün Stadt Zürich sucht deutschsprachige Tagungsbeiträge von Büros und aus Hochschulen und von weiteren Expertinnen und Experten für den gemeinsamen Austausch von Wissen und Erfahrungen. Schwerpunkt ist die Blau-grüne Infrastruktur, gesucht sind Beiträge aus Praxis und Forschung, bis zum 5. September können Vorschläge im Online-Formular eingegeben werden.