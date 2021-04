Ein mit in Venedig vorgefundenen Pflanzen bepflanztes Stadtmodell soll das Verhältnis von Architektur und Landschaft versinnbildlichen. Mit Modelle will Vogt die komplexen Inhalte vereinfachen und übersetzen.

Roderick Hönig 14.04.2021 08:05

Biennale Countdown 5: Günther Vogt ​​​​​​​ Der Landschaftsarchitekt Günther Vogt zeigt an der Biennale in unterschiedlichen Konstellationen Beiträge zur Verflüssigung der Alpen, zu wandernden Landschaften und ein paar Findlinge. 14.04.2021 08:05

Was macht ihr an der Biennale? Günther Vogt: Wir arbeiten an drei Beiträgen. Mit meinem Lehrstuhl an der ETH Zürich wählen wir einen eher akademischen Zugang und entwickeln ein Konzept, das sich mit der Verflüssigung des alpinen Wasserhaushaltes auseinandersetzt. Ein Team aus dem Büro Vogt Landschaftsarchitekten befasst sich mit wandernden Landschaften als primäre Konsequenz des sich verändernden Klimas. Der dritte Beitrag folgt der Einladung des Künstlers Olafur Eliasson an alle Teilnehmenden der Biennale, einem von ihm kuratierten Ausstellungsformat ein Objekt beizusteuern. Wir stellen Findlinge aus, die mit wenigen Handgriffen mühelos bewegt werden können. Was haben die drei Beiträge gemeinsam? Günther Vogt: Die einzelnen Teams arbeiten aus unterschiedlichen Perspektiven wie der Hydrologie, Geologie, Biologie, Geografie oder eben der Landschaftsarchitektur an den Themen. Die Beiträge vereint die Idee, dass sie Landschaft, auch im Verhältnis zur Stadt, nicht als stati...