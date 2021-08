Bei der Überbauung Wolkenwerk in Zürich wächst «stadtklimafestes» Gehölz heran. Fotos: Sebastian Rinderknecht

Das Büro Mavo hat die Umgebung der Überbauung Wolkenwerk in Zürich-Leutschenbach gestaltet. Der Entwurf verbindet klare, gerade Linien mit einer Pflanzenwahl, die Dynamik und Entwicklung prägen.

Jonas Frei 18.08.2021 14:00

Drei Türme schiessen zu den Wolken, gläserne Fassaden buhlen um Aufmerksamkeit. Dagegen wird es noch Jahre dauern, bis der ‹innere Garten› jenes «volumetrische Gleichgewicht zwischen Bau-Masse und Baum-Masse» erreicht, das Mavo ankündigt. Der Garten gehört zur Überbauung Wolkenwerk und bildet den Auftakt einer geplanten Grünverbindung durch das Quartier zwischen Leutschenbach- und Hagenholzstrasse in Zürich. Geht das Bauen in ähnlichem Tempo weiter, werden bald weitere Etappen dieser Verbindung folgen. ###Media_2### ###Media_3### Mavos Entwurf verbindet klare, gerade Linien mit einer Pflanzenwahl, die Dynamik und Entwicklung prägen. Als Erstes fällt der Blick auf die Mischung aus heimischen und stadtklimafesten Gehölzen, die für ein zukunftsweisendes Artenspektrum stehen. Die vielschichtige Vegetationsstruktur orientiert sich am Aufbau eines Waldes und soll zu einem hallenartigen Durchgangsraum wachsen. Punktuell setzen vorgezogene Stauden und Gehölze im Stil des Instant-Gardenings Akzent...