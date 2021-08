Wegen zunehmenden Interesse an den Bäumen hat Grün Stadt Zürich die Ausstellung «Bäume in der Stadt» bis 18. April 2022 verlängert.

Urs Honegger 19.08.2021 12:58

Grün Stadt Zürich hat 2020 den Stadtbäumen eine eigene Ausstellung gewidmet. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zukunft der Bäume. Wegen zunehmenden Interesse an den Bäumen wurde die Ausstellung «Bäume in der Stadt» bis 18. April 2022 verlängert. «Die dichter werdende Stadt setzt den Stadtbaum unter Druck und beschneidet seinen Le- bensraum», schreibt Grün Stadt Zürich. Zusätzlich würden den Stadtbäumen schwierige Bedingungen am Strassenrand, Vandalismus, zunehmende Hitzeperioden, Trockenheit, Schädlinge und Stürme zusetzen. Die Ausstellung zeigt anhand von Anschauungsmaterial wie die Stadt Zürich heute und künftig mit diesen vielfältigen Herausforderungen umgeht und warum Stadtbäume uns alle etwas angehen.