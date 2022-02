Gesucht sind die besten Freiraumprojekte in europäischen Städten, realisiert zwischen 2018 und 2021.

Roderick Hönig 08.02.2022 13:06

Zum 11. Mal sucht das Centre of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB) die besten Interventionen im öffentlichen Raum. Auch Schweizer Gestaltungsprojekte können vom 20. April bis zum 17. Mai 2022 eingegeben werden. Gesucht sind Interventionen die öffentlichen Raum schaffen, wiederherstellen oder verbessern. Sie wurden zwischen dem 2018 und 2021 abgeschlossen. Juryvorsitzende ist die Landschaftsarchitekturprofessorin Teresa Galí-Izard, Jurymitglied ist unter anderem Andreas Ruby, Direktor des S AM Schweizerischen Architekturmuseums.