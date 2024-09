Ein Beispiel für Biodiversität in der Schweiz: Lenzites betulina (Birkenblättling), Grüningen ZH, Januar 2022 Fotos: Alois Iten

Maarit Ströbele und Rahel Marti 16.09.2024 09:21

Biodiversitätsinitiative: Argumente entkräften Drei Argumente werden gegen die Biodiversitätsinitiative aufgebracht. Wir sagen, warum das so nicht stimmt und ein «Ja» wichtig ist: Es drohen keine Wohnungsnot, Unterversorgung und Energiekrise! 16.09.2024 09:21

1: «Die Initiative verschärft die Wohnungsnot! Es droht eine Baublockade!» Abenteuerliche Argumente machen die Runde, dass die Annahme der Biodiversitätsinitiative zu einem Baustopp führen werde. Der Hintergrund liegt bei der Debatte um die Anwendung von Bundesinventaren wie dem ISOS etwa in der Stadt Zürich. Gemäss Martin Killias könnte die Biodiversitätsinitiative aber mehr Klarheit in die teils verworrene Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen bringen und so die Entscheidungsfindung entschlacken. Die befürchtete Torpedierung von Bauvorhaben und energetischen Sanierungen wird kaum eintreffen. Es geht bei den inventarisierten Gebieten nicht um die Masse des Baubestands, sondern einen kleinen Teil davon. Eingriffe in ISOS A-Gebiete sind sehr gut zu begründen und diese im Kerngehalt ungeschmälert zu erhalten. Das ist richtig so. Schliesslich sind diese Gebiete die wertvollsten, die wir haben. Das bedeutet: Erhebliche Eingriffe sind hier nur möglich, wenn ein nationales Interesse tangiert ist. Und übrigens: Verdichtung ist eine Bundesaufgabe. Eingriffe ohne nationales Interesse sind geschützt. Dieser strenge Schutz gilt nur für die ISOS-A-Gebiete, das betrifft in Zürich etwa 11 % der Stadtfläche, nicht 75%. Die Biodiversitätsinitiative ermöglicht eine Klärung gegenüber der heutigen Situation. Der Bund ist zuständig für Bundesaufgaben. Entscheide zu Inventarfragen werden entkoppelt von Aspekten, die wenig mit dem Ortsbild zu tun haben, wie etwa dem Grundwasserschutz. 2 «Die Initiative blockiert den Ausbau der Erneuerbaren Energien!» Das stimmt so nicht. Es gibt bereits ein ausführliches unabhängiges Rechtsgutachten zu Biodiversitätsinitiative und Stromgesetz. Das zeigt: Die Initiative ändert nichts an der Interessensabwägung, die das im Juni angenommene Stromgesetz leicht zugunsten der Energieversorgung verschobe...