Die Landschaftsarchitekten haben das Wasser ins Zentrum der Überbauung gesetzt. Fotos: Igor Ponti

Der mit 10 000 Franken dotierte ‹Binding Innovationspreis für Biodiversität› geht dieses Jahr an die Überbauung ‹Parco Casarico› in Sorengo. Das Projekt des Landschaftsarchitekturbüros De Molfetta Strode und der Fondazione Weak Ends erhält den Innovationspreis für den Umgang mit dem Thema Wasser und für die Erhöhung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten. «Durch die Offenlegung von Quellen, die spielerische, mäandrierende Gestaltung von Trockenbächen, die nur bei Niederschlag Wasser führen sowie einen schön gestalteten Teich haben die Landschaftsarchitekten eine ausserordentlich attraktive Wohnumgebung gestaltet», so die Pressemeldung. Das Projekt leiste zudem einen gezielten Beitrag zur Vernetzung zweier benachbarter ökologischer Räume, des Laghetto di Muzzano und des Waldes von Breganzona.