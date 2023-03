Ein neues Positionspapier will Landschafts­architektinnen und Bauherren im Bereich BIM zu unterstützen. Es gibt einen Überblick über die aktuelle Handhabung der BIM-Methode in der Landschaftsarchitektur.

28.03.2023 13:49

Das neue Positionspapier «Landschaftsarchitektur» gibt einen Überblick über die aktuelle Handhabung der BIM-Methode in der Landschaftsarchitektur. Die Publikation umfasst spezifische Beispiele (Best Practice) und deren Anwendung. Ziel ist es, Landschafts­architektinnen im Bereich BIM zu unterstützen sowie Bauherren für die Herausforderungen von BIM in der Landschaftsarchitektur zu sensibilisieren. Die französische Version ist in Bearbeitung. Das Positionspapier ist in Zusammenarbeit mit dem «BSLA Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen», der Organisation «Runder Tisch – BIM in der Landschaftsarchitektur» und einer BdCH / bSCH-Working Group unter der Leitung von Simona Schafroth, Landscale AG, erarbeitet worden....