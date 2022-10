Kastanienhain in Chironico: eine typische Kulturlandschaft der Alpen. Fotos: Regula Steinmann

Die Kastanie als Kulturgut Der Schulthess Gartenpreis 2022 des Schweizer Heimatschutzes geht an die Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana, die sich für den Erhalt von Kastanienhainen einsetzt. 20.10.2022 13:20

Bäume Pflegen, Preis ernten: Dies hat die Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana ermöglicht. Sie setzt sich seit 1999 für den Erhalt und die Pflege der Kastanienhaine ein, eines alpinen Kulturguts, dessen Zukunft Mitte des 20. Jahrhunderts sehr unsicher schien. Die Selven, also der lockere Baumbestand mit Wiesen darunter, drohen nämlich innert weniger Jahre zu Dickicht zu werden, wenn nicht regelmässig ausgebuscht wird und die Bäume nicht geschnitten werden. Dass die Tradition der Kastanienpflege heute weiterbesteht, ist nicht selbstverständlich. Diese traditionelle Form der Waldkultur drohte unterzugehen, da immer weniger Leute den dafür notwendigen Arbeitsaufwand leisten wollten. Die Pflege und Bewirtschaftung der Bäume und Selven ist aufwendig und verlangt viel Handarbeit und sie lohnte sich je länger je weniger. Dass man nicht mehr auf den Baum angewiesen war, der über Jahrhunderte das Überleben von Familien gesichert und ihren Alltag bestimmt hatte, galt lange als Wohlstandsgewinn. Gegen den schleichenden Verlust der Traditionen und gegen die Verwaldung der Selven begann sich in den 1980er-Jahren Widerstand zu bilden. Erste Projekte zur Wiederherstellung von Kastanienhainen wurden in Angriff genommen, vielerorts entstanden lokale Initiativen zur Förderung der Kastanie und die öffentliche Hand schuf Möglichkeiten, diese Arbeiten zu unterstützen. Dieses Netzwerk von Privaten, öffentlichen Institutionen und Unternehmen verbindet sich seit 1999 in der Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana. Die Plattform bündelt das Wissen der Kastanien in den Kantonen Graubünden und Tessin. Der Blick auf die Kastanienkultur hat sich durch die vielfältige Zusammenarbeit geweitet: Selven sind heute Naherholungsgebiete, touristische Attraktionen und Hotspots der Biodiversität. Durch die ...