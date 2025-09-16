Um den vielschichtigen Anforderungen an die Landschaftsarchitektur gerecht zu werden, vereint der Studiengang die Bereiche Gestaltung, Ökologie, Wirtschaft, Technik und Soziales.

Um den vielschichtigen Anforderungen an die Landschaftsarchitektur gerecht zu werden, vereint der Studiengang die Bereiche Gestaltung, Ökologie, Wirtschaft, Technik und Soziales, schreibt die BFH heute in einer Medienmitteilung. «Diese gelebte Interdisziplinarität eröffnet neue Denk- und Handlungsweisen und schafft einen Mehrwert, der weit über die Grenzen einzelner Disziplinen hinausgeht», heisst es weiter. Im Reallabors bearbeiten die Studierenden vielschichtige Fragestellungen urbanisierter Räume. In enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, Städten, Planungsbüros und Bürgerinnen analysieren sie bestehende Situationen und entwickeln gestalterische Lösungen mit gesellschaftlicher Relevanz. Projektleiter des Studiengangs ist Daniel Baur, Dozent am Departement Architektur, Holz und Bau und Inhaber und Geschäftsleiter des Landschaftsarchitekturbüros Bryum. Der Studiengang kann Voll- oder Teilzeit belegt werden und richtet sich an Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem verwandten Beruf wie beispielsweise Gärtner*in EFZ und einer eidgenössischen Berufsmatura. Informationen gibt es unter bfh.ch/ba-landschaftsarchitektur.