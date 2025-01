Redaktion Hochparterre 08.01.2025 17:01

Der Schweizerische Werkbund ruft den «Werkbundpreis für den öffentlichen Raum» ins Leben und zeichnet damit neue Wege und Lösungsansätze im öffentlichen Raum aus. Der Preis wird am 29. Juni 2025, dem «Tag des öffentlichen Raumes» verliehen und zwar direkt am ausgezeichneten Ort. Der erste Tag des öffentlichen Raums wurde am 30. Juli 2024 von Open Square zusammen mit vielen anderen Organisationen, unter anderem mit der Unterstützung des Schweizerischen Werkbunds und ganzseitigen Inseraten in Schweizer Zeitungen, lanciert.

Öffentlicher Raum ist eine öffentliche Sache

Der öffentliche Raum steht unter Druck, verliert seine selbstverständliche Rolle als Repräsentationsraum, Verkehrsfläche und Begegnungsort für alle. Heute muss er seinen Wert über das rein ökonomisch Berechenbare hinaus nachweisen und seinen Stellenwert als Ort des Formulierens von Haltungen und des Erörterns von Ideen behaupten und neu definieren. Gegenüber neuen Medien, die als Foren der reinen Meinungsäusserung und des Recht-Habens unter Gleichgesinnten «amten», muss sich der öffentliche Raum behaupten. Das Sich-der-Welt-Stellen, sich mit ihr auseinandersetzen, das gemeinsame Erleben und Leben sind der eigentliche Zweck des öffentlichen Raums. Der öffentliche Raum ist eine Angelegenheit, die alle angeht, die Gesellschaft und deshalb auch ihr Spiegel.

Gemeinsame Gestaltung prämieren

In einer komplexeren Welt können komplexe Aufgaben oft nur von gut vernetzten Gruppen gelöst werden. Der «Werkbundpreis für den öffentlichen Raum» zeichnet den ganzheitlichen Ansatz von Teams aus. Das prämierte Werk soll durch städtebauliche, szenographische, kuratorische und gestalterische Qualitäten hervorstechen. Die Preissumme beträgt 5’000 Franken und wird an ein einziges Projekt vergeben.