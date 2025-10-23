Die Sophie und Karl Binding Stiftung schreibt für das Jahr 2026 zum sechsten Mal den Binding Preis für Biodiversität aus. Gesucht sind diesmal vorbildliche, wegweisende Projekte zum Jahresthema «Biodiversität und Infrastrukturbauten».

Mit dem Binding Preis für Biodiversität zeichnet die Sophie und Karl Binding Stiftung zukunftsweisende Leistungen zur Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum aus. In diesem Jahr stehen Infrastrukturbauten im Siedlungsraum im Fokus, welche die Biodiversität vorbildlich fördern. Infrastrukturen prägen unsere bebaute Umwelt, egal ob für Mobilität, Energieerzeugung oder Wassermanagement, und sie sind nötig, um unsere Gesellschaft zu versorgen. Gesucht werden Bauprojekte, bei denen die Naturvielfalt mitgedacht und Flächen für deren Förderung geschaffen, vernetzt oder aufgewertet wurden. Die Stiftung und die siebenköpfige Fachjury laden Projektteams aus den Bereichen Planung, Bau, Unterhalt sowie Organisationen, Institutionen oder Behörden ein, ihre realisierten Projekte zur Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum einzureichen.



Alle weiteren Informationen zur Teilnahme sind in der Ausschreibung auf der Webseite zu finden. Die Projekteingabe erfolgt über das Online-Formular. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2026.