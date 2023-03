Die Geschäftsführung der neuen Uniola AG besteht aus zehn Personen.

Aus Hager wird Uniola Die beiden Landschaftsarchitekturbüros Hager Partner aus Zürich und Keller Damm Kollegen aus München fusionieren zur Uniola AG. Das neue Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeiter an fünf Standorten. 02.03.2023 16:48

Im Zuge der Nachfolgeregelungen von Guido Hager und Regine Keller fusionieren die beiden Landschaftsarchitekturbüros Hager Partner aus Zürich und Keller Damm Kollegen aus München zur Uniola AG. Das Büro für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung beschäftigt rund 120 Mitarbeiter an den Standorten in Berlin, Genf, München, Stuttgart und Zürich. Die Geschäftsführung bilden Patrick Altermatt und Franz Damm, Andreas Albrecht und Annika Sailer sind ihre Stellverteter. In der Geschäftsleitung sitzen zusätzlich Pascal Posset, Monika Schenk, Kirsten Littarru-Bachmeier und Emine Cej-Winkler. Ebenfalls Teil der Geschäftsleitung sind die jeweiligen Standortleiter Andreas Kotlan (Berlin), Raymond Bullard (Genf), Annika Sailer (München), Raphael Kugler (Stuttgart) und Andreas Albrecht (Zürich). Uniola beschreibt auf der Homepage die Beweggründe zur Fusion auch in der inhaltlichen Vielseitigkeit. Die Aufteilung auf fünf Standorte garantiere den familiären Charakter der einzelnen Büros und gewährleiste eine direkte Beziehung zu unserem Kundenstamm vor Ort. Die Vernetzung der einzelnen Bürostandorte untereinander führe zu mehr inhaltlicher Qualität, die durch den grosse Wissenspool der neuen Firma gesichert werde, so Uniola....