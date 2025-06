Wie umgehen mit dem Bestand in Winterthur? Was bauen und wo pflanzen? Fotos: Andreas Mader

Am 1. Juli diskutieren zwei Tandems aus Architektur und Landschaftsarchitektur in Winterthur anhand konkreter Beispiele über Hürden und Qualität bei der Entwicklung im Bestand.

Am Dienstag, 1. Juli geht es um Verdichtung im Bestand in Winterthur. Die Verdichtung nach innen soll nicht mehr mit der Strategie des Abrisses mit grösserem Neubau aufgefangen werden, sondern ressourcenschonend im Bestand. Wir lassen uns Beispiele erläutern und fragen nach, was die systembedingten Hürden sind und wie bestehende gebaute und aussenräumliche Qualitäten erhalten werden können. Die Gespräche verbinden die Disziplinen und zeigen, wie Landschaftsarchitektur und Architektur mit komplexen Bauaufgaben im Zug der Innenentwicklung umgehen.

Anthos on Tour: Verdichten im Bestand

Der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA reist in seinem Jubiläumsjahr zusammen mit Hochparterre durch die Schweiz und diskutiert vor Ort die Schnittstellen zwischen Landschaftsarchitektur und Architektur. An der ersten Station in Winterthur diskutieren zwei Tandems aus Architektur und Landschaftsarchitektur in Winterthur anhand konkreter Beispiele über Hürden und Qualität bei der Entwicklung im Bestand.

Datum und Ort: 1. Juli, 19 Uhr im Forum Architektur Winterthur.

Programm

Begrüssung: Riet Bezzola, Forum Architektur Winterthur, Patrick Schoeck, BSLA

Podium mit Matthias Stocker, Pool Architekten, Daia Stutz, S2L Landschaftsarchitektur (Tandem 1, Verdichtung Stammsiedlung BBZ, Zürich) sowie Andrea Steegmüller und Salomé Gutscher, ASA + SAGA Architektur und Städtebau, Lars Uellendahl, Meta Landschaftsarchitektur (Verdichtung Grabenacker, Winterthur). Moderation: Maarit Ströbele, Hochparterre. Anschliessend Apéro.

Anmeldung: Melden Sie sich jetzt an, der Eintritt ist frei.

Weitere Stationen der Reise durch die Schweiz

17. Mai: i2a Lugano

19. August: Architekturforum Bern

Herbst 2025: Bauforum Zug, Architekturforum Zürich