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Hoch hinauf geht es am 5. Landschaftskongress in Davos.

Anmeldung offen: 5. Landschaftskongress

Wie beeinflusst, was in den Bergen geschieht, die Landschaft in den Tälern? Landschaften sind auch Beziehungsgeflechte von Räumen und Menschen. Die Anmeldung zum 5. Landschaftskongress ist offen.

Maarit Ströbele   02.04.2026 17:32

Am 5. Schweizer Landschaftskongress vom 3. und 4. September 2026 in Davos geht es auf eine Berg- und Talfahrt zwischen oben und unten, Stadt und Land, Schweiz und Ausland. Zwei Tage voller Vorträge, Diskussionen, Plenumsveranstaltung und einem Marktplatz der Ideen bieten einen Überblick quer durch alle Disziplinen, die mit Landschaft zu tun haben, von der Landschaftsarchitektur über die Sozialwissenschaften bis zur Lawinenforschung. Ab jetzt kann man sich anmelden. 

 

 

5. Schweizer Landschaftskongress
4. und 5. September 2025 in Davos

Weitere Informationen und Anmeldeformular auf der Kongresswebsite. 

Maarit Ströbele
Maarit Ströbelestroebele@hochparterre.ch
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