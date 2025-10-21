Hoch hinauf geht es am 5. Schweizer Landschaftskongress 2026. Fotos: Landschaftskongress

Am 3. und 4. September begrüsst die WSL in Davos zum 5. Schweizer Landschaftskongress. Bis 30. November können Beiträge eingereicht werden.

Schon zum 5. Mal wird 2026 der Schweizer Landschaftskongress stattfinden. Was 2018 in Luzern startete, hat sich mittlerweile zu einer regelmässigen Veranstaltungsserie gemausert. Die Idee, alle Disziplinen, die irgendwie mit Landschaft zu tun haben, zusammenzubringen, lösen die Kongresse immer mehr ein. Nächstes Jahr geht es in die Berge, nach Davos. Gastgeberinstitution ist die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL.

Tagungsthema sind die Kontraste und Bewegungen zwischen Berg und Tal, Stadt und Land. Bis 30. November können Beiträge in 20 verschiedenen Themenfeldern eingereicht werden.