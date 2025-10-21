Lesen mit tiun
Hoch hinauf geht es am 5. Schweizer Landschaftskongress 2026. Fotos: Landschaftskongress

Call: 5. Landschaftskongress in Davos

Am 3. und 4. September begrüsst die WSL in Davos zum 5. Schweizer Landschaftskongress. Bis 30. November können Beiträge eingereicht werden.

Maarit Ströbele   21.10.2025 16:00

Schon zum 5. Mal wird 2026 der Schweizer Landschaftskongress stattfinden. Was 2018 in Luzern startete, hat sich mittlerweile zu einer regelmässigen Veranstaltungsserie gemausert. Die Idee, alle Disziplinen, die irgendwie mit Landschaft zu tun haben, zusammenzubringen, lösen die Kongresse immer mehr ein. Nächstes Jahr geht es in die Berge, nach Davos. Gastgeberinstitution ist die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL. 

Tagungsthema sind die Kontraste und Bewegungen zwischen Berg und Tal, Stadt und Land. Bis 30. November können Beiträge in 20 verschiedenen Themenfeldern eingereicht werden. 

5. Schweizer Landschaftskongress, 3. und 4. September 2026, Davos

Alle Infos zum Kongress gibt es hierDie Schweizer Landschaftskongresse werden vom Forum Landschaft, Alpen, Pärke FoLAP der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT veranstaltet. 

Die Details zu den Themenfeldern und der Beitragseingabe gibt es hier

Der letzte Landschaftskongress 2024 fand in Tramelan statt. Hochparterre berichtete, zusätzlich gibt es alle Tagungsbeiträge auf der Archivseite

Maarit Ströbele
Maarit Ströbelestroebele@hochparterre.ch
