Die Analyse der heutigen Städte zeigt, dass sie nicht wirklich an die zu erwartende globale Erwärmung angepasst sind. Ohne eine Reihe schneller, bedeutender und konvergenter Massnahmen könnte ihre Bewohnbarkeit mittelfristig teilweise in Frage gestellt sein. Angesichts dieser Entwicklung wurden bereits zahlreiche Anpassungsmassnahmen identifiziert, die sich positiv auf bebaute, öffentliche und landschaftliche Räume auswirken sollen. Die Low-Tech-Akklimatisierung von Gebäuden, die Entmineralisierung von städtischen Belägen, die Stärkung fruchtbarer Netzwerke, die Erhaltung von Frischluftkorridoren, die Begrünung öffentlicher Räume oder die deutliche Vergrösserung der städtischen Baumkronen sind konkrete Ansätze, um diese unvermeidlichen Herausforderungen ambitioniert und kreativ anzugehen.

Unter dem Titel ‹Auf dem Weg zu bioklimatischen Städten?› wird das Forum für städtischen Wandel 2025 dieses für unsere gebaute Umwelt entscheidende Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Dabei werden verschiedene städtebauliche, landschaftliche, architektonische und systemische Herausforderungen vorgestellt, mit dem Ziel, einen Überblick über unverzichtbare Parameter, innovative Ansätze und wegweisende Erfahrungen zu geben.

Dank der Vielfalt der vorgestellten Beispiele richtet sich diese Veranstaltung an Akteure aus Praxis, Lehre, Forschung, Politik oder öffentlichen Diensten, die sich für den Wandel und ganz allgemein für qualitative Entwicklungen in städtischen Gebieten interessieren. Das Ziel des alle zwei Jahre stattfindenden Forums ist es, den Wissenstransfer und den direkten Austausch zwischen Menschen aus verschiedenen Bereichen, insbesondere zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor, zu einem aktuellen und zukünftigen Thema zu fördern.