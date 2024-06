Einen wilden Ritt durch 111 Jahre deutsche Landschaftsarchitektur bietet die Online-Ausstellung des BDLA Fotos: BDLA

111 Jahre Landschaftsarchitektur Den Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen gibt es 111 Jahre. Eine Online-Ausstellung zeigt eine kompakte und sehenswerte Reise durch die Geschichte der Landschaftsarchitektur des 20. Jahrhunderts. 07.06.2024 15:21

111 Jahre - so lange gibt es den Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen. Er hiess nicht immer so, wurde unter den Nazis ideologisch kontrolliert, nach dem Krieg in Ost und West geteilt und in den 1990ern wiedervereinigt. Aber es ging immer um gute Landschaftsarchitektur. Auf dem eigenen Bildschirm kann man die Geschichte Revue passieren lassen. Die Projekte zeigen, was gut im Lauf der Zeit bedeutete. Wie projektierte man in den 1930ern? Welche Herangehensweisen waren zu unterschiedlichen Zeiten möglich und gefragt, wie veränderte sich das Berufsverständnis der Landschaftsarchitektur? Und waren in Ost und West die gleichen Themen gefragt? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Ausstellung. Der konzentrierte Blick auf 111 Jahre Landschaftsarchitektur in Deutschland ist auch erhellend, was aktuelle Trends betrifft. In den 1960ern plante man die autogerechte Stadt, in den 1970ern und 80ern kam die erste Ökowelle. Gewisse Themen bleiben konstant, wie etwa das Bedürfnis nach Naherholung im Grünen. Wie darauf reagiert wird, hängt von Zeit und Person ab. ...