Die Dusche in der Küche – praktisch, wenn das Teewasser kocht – und Stühle aus der ETH-Cafeteria im Wohnzimmer: unserer Wohnung an der Hohlstrasse 4 im Jahr 1987. Fotos: Werner Huber

Die Wohnungsnot in den grossen Städten, insbesondere in Zürich, ist nicht nur heute in aller Munde, sondern sie war es schon vor über vierzig Jahren. Um diese Not insbesondere von Jugendlichen zu lindern, gründete der Anwalt Sigi Feigel 1983 – die Jugendunruhen waren noch kaum verhallt – die Jugendwohnhilfe. Das Konzept: Die Jugendwohnhilfe mietet günstige Wohnungen direkt bei den Hauseigentümerinnen und -eigentümern und vermietet sie an die Jugendlichen weiter. Das entschärft für die Hausbesitzer das Problem der häufig wechselnden Mietverhältnissen mit jungen Leuten. Ich selbst bezog Ende 1986 mit zwei Kollegen eine Wohnung der Jugendwohnhilfe. Das Haus an der Hohlstrasse 4 in Zürich gehörte der Stadt, die die Wohnung vor unserem Einzug renovierte.

Aus der Jugendwohnhilfe ist in der Zwischenzeit das Jugendwohnnetz Juwo geworden. Seit der Gründung der Jugendwohnhilfe sind vierzig Jahre vergangen. Dieses Jubiläum feiert das Jugendwohnnetz mit einer auf vierzig Teile angelegten multimedialen Zeitreise auf ihrer Website. Folge sieben widmet sich den Erinnerungen von früheren Bewohnerinnen und Bewohnern – darunter auch einige von mir.