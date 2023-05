Das Wasserspiel von Jeppe Hein ist schon um die halbe Welt gereist. 2021 war es Baden-Baden zu Besuch. Foto: Valentin Behringer

Eine Initiative will den Freilager-Platz in Münchenstein mit öffentlich zugänglicher Kunst beleben. Den Auftakt macht der Wasserpavillon ‹Appearing Rooms› von Jeppe Hein. Am 25. Mai ist die Vernissage.