Heinrich Grafs Silberturm in St.Fiden, 1977 fertiggestellt. Im September einer der Schauplätze der Stadtprojektionen. Fotos: stadtprojektionen.ch

St. Gallen schillert Zum fünften Mal kuratieren Anna Vetsch und Nina Keel die Stadtprojektionen in St. Gallen. Damit ehren sie die flüchtige Wahrnehmung aller und bringen historische Architektur und zeitgenössische Kunst zusammen.

Im September 2024 laufen in St. Gallen die Projektoren. Dann kuratieren Anna Vetsch und Nina Keel zum fünften Mal die ‹stadtprojektionen›. Der Ort dafür sei schillernd und verströme eine raumfahrerische Atmosphäre, schreiben sie: Es ist der Silberturm, ein Einkaufszentrum mit ovalem Büroturm, erbaut 1973-1977 im Stadtteil St. Fiden vom Spätmodernisten Heinrich Graf. Die stadtprojektionen V greifen aber auch aus in die Stadt, auf eine Primarschule aus den 1950er-Jahren, ins umliegende Wohnquartier und in eine ehemalige Metzgerei. Die künstlerischen Arbeiten stammen von Zilla Leutenegger, Guy Ben Ner, Noha Mokhtar, Ilana Harris-Babou, Luisa Zürcher, Mélodie Mousset, Regula Engeler, Elisabeth Nembrini, Alexandra Bondi de Antoni. Die ‹stadtprojektionen› gibt es nun seit sechs Jahren. Die beiden Kunsthistorikerinnen Anna Vetsch und Nina Keel haben ihr Herzensprojekt schon während des Studiums in Zürich gestartet – zuerst in der St. Galler Innenstadt, dann folgten mit Linsebühl und Lachen zwei rauere Stadtquartiere und 2020, passend zur Pandemie, mit den Drei Weieren ein Naherholungsgebiet. Für die Projektionen wählen die beiden Frauen Werke nationaler und internationaler Kunstschaffender aus und kuratieren damit die Nacht. «Kunst im öffentlichen Raum, die für einmal keine ‹grossen Männer› ehrt, sondern die flüchtige Wahrnehmung aller», schrieben wir letztes Jahr im Porträt von Nina Keel. Sie schilderte dort ihre Motivation: Viele Menschen kämen so in Berührung mit der Kunst. Und machten sich auf diese Weise Gedanken über die architektonischen, kulturellen und sozialen Dimensionen des Ortes, über seine Geschichte und Gegenwart. Anders als bei Museumsräumen sei die Schwelle im Stadtraum tief. «Die Leute schleichen um die Häuser und entdecken mehr als sonst.»...