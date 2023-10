«Der zweibeinige Stuhl» ist ein Gemeinschaftsprojekt von Susanna Koeberle, Jörg Boner und Frédéric Dedelley. Foto: Galerie Mark Müller

Aglaia Brändli 06.10.2023 16:30

Schwankend auf zwei Beinen Die Galerie Mark Müller zeigt zurzeit eine Ausstellung mit Positionen aus allerlei Disziplinen. «Der zweibeinige Stuhl» kann sich austarieren – die Besuchenden halten die Balance. 06.10.2023 16:30

Wer erwartet, in der Ausstellung «Der zweibeinige Stuhl» einer Assemblage von Freischwingern oder gar einem Tripp Trapp zu begegnen, wird sich wundern. Dem Ausstellungsprojekt, das zurzeit in der Galerie Mark Müller zu sehen ist, liegt ein Prozess zugrunde, der vieles offen lässt. Über mehr als ein Jahr hat das Kurationsteam rund um Susanna Koeberle, Jörg Boner und Frédéric Dedelley das Projekt reifen lassen. Am Anfang stand der Titel – und der liess Raum: für Diskussionen, Interpretationen und vor allem auch, um sich der Definition, was das Projekt eigentlich sein soll, zu verweigern. Vielleicht verhielt er sich ähnlich einer Keimzelle, die, bis sie tatsächlich ausspriesst, ihr Äusseres noch nicht verraten will. Architektur, Bildhauerei, Grafik, Interiordesign, Kunst, Performance, Produktdesign, Schmuckdesign, Text – die Kuratierenden verflochten Positionen aus diversen Disziplinen. ###Media_2### Sie luden Künstlerinnen und Designer ein, ihre eigenen Interpretationen des zweibeinigen Stuhls zu erproben. Dabei beschränkte sich die Mehrzahl der Ausstellenden nicht auf ihre berufliche Praxis und schon gar nicht auf das physische Objekt des Stuhls, das wohl in uns allen ein spezifisches Bild generiert. Viel eher bearbeiteten sie die Leerstellen, die der Ausstellungstitel anbietet und präsentieren Werke, die diese Leerstellen wiederum aufgreifen. Abgesehen vom Titel ist es schwierig, einen konkreten gemeinsamen Nenner zu begreifen, der tatsächlich behaupten könnte, die Ausstellung zu rahmen, sie zu kategorisieren. Das liegt nicht unbedingt an der Diversität der verwendeten Medien – hier wäre der Spielraum gewiss noch ausreizbar, denn auffallend ist, dass trotz (oder gar wegen?) der instabilen Veranlagung des Titels, ausschliesslich auf statische Medien und starre Objekte zurückgegriffen wurde. ###Media_3### «Als AI-Assistent kann ich Ihnen sagen, dass ein zwe...