Während drei Generationen wurde das Schloss Tarasp von der Familie der Regisseurin verwaltet. Mit dem neuen Schlossbesitzer, dem Künstler Not Vital, hat 2016 ein neues Kapitel begonnen.

Der Film «Nos chastè» erzählt, wie das Schloss Tarasp zum Ort der internationalen Kunstszene wird. Zu sehen am 6. Mai in Zürich und danach an weiteren ausgewählten Spielstätten.

Köbi Gantenbein 29.04.2025 12:52

Susanna Fanzun ist eine Filmemacherin aus dem Unterengadin. Während Generationen hat ihre Familie das Schloss Tarasp verwaltet, diesen mächtigen Steinhaufen auf einem Felssporn im Unterengadin, so bekannt wie das Matterhorn und der Rheinfall als Wahrzeichen aus der Schweiz. Nun hat Susanna Fanzun die Geschichte des Schlosses mit ihrer Biografie zu einem Dokumentarfilm verknüpft. Erinnerung und Abschied – hunderte Bilder und Wackelfilme zum Schloss und aus ihrer Kindheit und Jugend hat sie zusammengesucht und in eine anmutige Geschichte gefügt. Gegenwart und Zukunft 2016 hat der Künstler Not Vital das Schloss gekauft und baut es seither zu einem Ort der internationalen Kunstszene aus. Er setzt seine Marken und Zeichen in und ums Denkmal – räumt alte Bäume weg, stellt aufs idyllische Plätzchen, wo ein Teehaus stand, einen seiner Sonnentürme. Mit kräftigem Selbstbewusstsein stellt er sich den Fragen der Filmemacherin, die berichtet, was aus ihrem Ort der Kindheit geworden ist. Wohlwissend auch, dass das Schloss schon mehr als tausend Jahre auf dem Buckel hat und vielen Stürmen widerstanden hat....