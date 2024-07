Der Atelieraufenthalt richtet sich an Forschende sowie Kulturschaffende aus verschiedensten Bereichen, darunter bildende Kunst, Architektur, Literatur, oder Fotografie.

Wer in der Ruhe des Bleniotals künstlerische Projekte entwickeln, schreiben oder forschen will, kann sich jetzt für ein Wohnstudio der Stiftung Bob und Kathrin Gysin bewerben.

Projekte entwickeln in Cumiasca Wer in der Ruhe des Bleniotals künstlerische Projekte entwickeln, schreiben oder forschen will, kann sich jetzt für ein Wohnstudio der Stiftung Bob und Kathrin Gysin bewerben. 02.07.2024 09:48

Von Ende Oktober 2024 bis Ende März 2025 stellt die Stiftung Bob und Kathrin Gysin in Cumiasca ein Wohnstudio zur freien Verfügung. Der Tessiner Weiler gehört zur Gemeinde Acquarossa und liegt auf 800 Metern über Meer an der westlichen Flanke des Bleniotals. Wer während des Winterhalbjahrs künstlerische oder wissenschaftliche Arbeiten entwickeln will, kann sich mit Motivationsschreiben, kurzem Projektbeschrieb und CV bei der Stiftung Bob und Kathrin Gysin bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 14. August 2024. Die funktional möblierten drei Räume sind für ein bis zwei Personen eingerichtet, die die Ruhe der alpinen Umgebung zu schätzen wissen und in der Kulturlandschaft des Bleniotals einen Mehrwert für ihre kreative Praxis erkennen. Die Residency empfiehlt sich professionellen Kunst- und Kulturschaffenden verschiedenster Disziplinen und jeden Alters. Eingeladen sind auch Bewerbende mit einem geisteswissenschaftlichen oder interdisziplinären Ansatz sowie Studierende mit einer konkreten Projektarbeit. ###Media_2###...