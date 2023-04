Dialog, Experiment und Gastfreundschaft: Das Kunsthaus Zürich will sein Restaurant für kreative Konzepte zur Verfügung stellen. Es wird ab Juni leer stehen, bis es einen neuen Betreiber hat. Foto: Franca Candrian, Kunsthaus Zürich

Pop-up im Kunsthaus Zürich Mit einem temporären Projektraum lädt das Kunsthaus Zürich über die Sommermonate dazu ein, aussergewöhnliche Konzepte und Ideen zu präsentieren. Die Ausschreibung läuft. 03.04.2023 16:44

Weil das Kunsthaus-Restaurant am Heimplatz den Sommer über leerstehen wird, entsteht ein Pop-up. Macherinnen und Macher mit Bezug zu Zürich können sich ab sofort für eine künstlerische Nutzung bewerben, die vom 9. Juni bis zum 1. Oktober dauern soll. «Das Kunsthaus-Restaurant ist Teil des Pfister-Baus und funktioniert dank seiner durchlässigen Hülle architektonisch fast wie ein Showroom. Es ist ein attraktiver Raum, der durch seine grossen Fensterflächen direkt mit dem städtischen Leben verbunden ist», so Direktorin Ann Demeester. «Wir freuen uns über die Möglichkeit, eine Gegenwartsversion des «Künstlerhaus» ins Leben zu rufen und Künstlerinnen und Künstlern einen inspirierenden Pop-up-Space mitten in Zürich zu überlassen.» Bewerben sollen sich Architektur- und Kreativschaffende, die sich künstlerisch mit der Vielfalt der urbanen visuellen Disziplinen, mit Qualitätskonzepten und Befindlichkeiten in der Stadt auseinandersetzen und eine Verbindung mit der Tradition des Kunsthauses herstellen wollen. Auch ein integriertes Gastronomie-Konzept ist erwünscht. Wer gewinnt, kann das Lokal in jeweils einer Etappe (Juni–Juli / August–September) gratis bespielen und erhält ein Startbudget. Mit dieser Initiative erinnert die Kunstgesellschaft an ihre Anfänge im 19. Jahrhundert, als Kunstschaffende das «Künstlerhaus» betrieben, aus dem später das Kunsthaus Zürich wurde. ...