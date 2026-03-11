Kurztexte und schlichte Plangrafiken ergänzen die teils rätselhaften Fotos von Kuster Frey. Fotos: Guillaume Musset

Damaris Baumann 11.03.2026 14:00

Die zweite Publikation von Kuster Frey führt unter den Boden und in den Fels. Für ‹Die unterirdische Schweiz› fotografierten Lucia Frey und Bruno Kuster während elf Jahren Schächte, Tunnels und Bunker. Die grossformatigen Bilder zeigen das Panoptikum einer künstlichen Welt, die die meisten von uns wohl nie betreten werden – und gerade deshalb faszinieren diese Welten. Kuster Freys unaufgeregte Bildsprache und ihr Blick für das relevante Nebensächliche prädestinieren sie geradezu für diese Dokumentation. ###Media_2### Das Buch beginnt aber nicht mit einem Bauwerk, sondern mit einer Bildserie zur heiligen Barbara. Sie zeigt die Schutzpatronin der Berg- und Bauleute in den Wänden des Gotthard-Basistunnels, im Felslabor der Nagra oder im Versuchsstollen Hagerbach. Das Bauen unter Tag ist bis heute gefährlich: Der Bau des Gotthard-Basistunnels forderte neun Menschenleben. Die in 33 Bildessays versammelten Bauwerke dienen unterschiedlichsten Nutzungen: Infrastrukturbauten, militärische Anlagen oder zivile Einrichtungen. Entgegen einer verbreiteten Annahme seien die meisten nicht fürs Militär, sondern für den Verkehr erstellt worden, schreibt Jost auf der Maur im Vorwort. Von ihm stammen auch die Textminiaturen, die die teils rätselhaften Bilder einordnen. Die reduzierten Plangrafiken von Kuster Frey lassen Ausdehnung und Lage der Bauwerke erahnen, beides ist ein Mehrwert. ###Media_3### Das Klima unter Tag eignet sich unter anderem auch zur Aufbewahrung von Kulturgütern. Im Eidgenössischen Mikrofilmarchiv in Heimiswil lagert in Stahltanks das schützenswerte kulturelle Erbe der Schweiz. Das Buch zeigt Bilder von sterilen Regalen und einer Werkstatt im Kunstlicht. Die Höhle Rotzloch bei Stansstad hingegen wurde einst zur Gewinnung von Eisenbahnschotter ausgebrochen, heute ist sie eine Pilzzucht. Wenn auch fern vom Alltag, sind wir gleichzeitig eng mit dieser zuweil...