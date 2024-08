Am Salon Suisse 2018 wurde etwa Stadtbaugeschichte aus literarischer Perspektive thematisiert: Caroline Torra-Mattenklott erläutert Karl Philipp Moritz' «Reise eines Deutschen in Italien».

Palazzo Trevisan –auch Ort der Architekturdebatte

Als eine von mehreren Sparmassnahmen wird Pro Helvetia, die Kulturstiftung des Bundes, 2026 ihren Sitz im Palazzo Trevisan aufgeben und die Aktivitäten in Venedig einstellen. Das berichtete Hochparterre Ende Juli. Die Meldung ging nicht – wie von Pro Helvetia vielleicht gehofft – im Sommerloch unter, sondern scheuchte vor allem das politische Tessin aus der Sommerruhe. Der Kulturmanager Marco Solari sagte dem «Corriere del Ticino», der Palazzo sei ein «äusserst wichtiger Ort der Schweizer Kultur», der Entscheid, ihn aufzugeben, sei «inakzeptabel». Im «Blick» sagte Staatsrätin Marina Carobbio Guscetti: «Die Italianità der Schweiz darf nicht Sparmassnahmen zum Opfer fallen.». Die ehemalige SP-Stände- und Nationalrätin will nun am Filmfestival in Locarno einen runden Tisch mit den Bundesräten Ignazio Cassis und Elisabeth Baume-Schneider organisieren. Dass die Pro Helvetia ihre Aktivitäten im Palazzo Trevisan nun kleinreden, verwundert nicht. Zu kurz gegriffen ist allerdings die Aussage, dass die Kulturstiftung erst seit 2019 mit «punktuellen künstlerischen Programmen» im Palazzo tätig sei, wie Pro-Helvetia-Sprecherin Ines Flammarion im Tages-Anzeiger zitiert wird. Denn von 2012 bis 2019 organisiert die Kulturstiftung parallel zur Kunst- und zur Architekturbiennale jeweils den sogenannten «Salon Suisse» im Palazzo. Die oft gut besuchte Vortrags- und Debattierplattform wurde jeweils von Kuratoren programmiert und moderiert. Es waren dies etwa während der Architekturbiennalen etwa Robert Guy Wilson, Hiromi Hosoya und Markus Schaefer, Leila el-Wakil, Marcel Bächtiger, Tim Kammasch and Stanislas Zimmermann oder Evelyn Steiner. 2016 hat Hochparterre als offizieller Medienpartner den ‹Salon Suisse: Wake up! A path towards better architecture› dokumentiert und kommentiert. Leider sind die Zusammenfassungen, Audiostatements, Bildern und Livestreamings nicht mehr ...