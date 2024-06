Das noch zu erstellende Gebäude im Switzerland Innovation Park in Allschwil soll 2027 von den Forschenden bezogen werden. (Visualisierung: Senn Development AG)

Neues Forschungszentrum im ‹Switzerland Innovation Park› Die Botnarstiftung investiert eine Milliarde, gründet ein neues Institut und zieht in den ‹Main Campus› des ‹Switzerland Innovation Park› in Allschwil. 18.06.2024 12:57

Die in Basel situierte Botnar-Stiftung ermöglicht die Schaffung eines neuen Instituts für die Erforschung des Immunsystems. Wie die Stiftung heute bekannt gab, spendet sie eine Milliarde Franken, verteilt über die nächsten 15 Jahre, um ein wissenschaftliches Zentrum für neuartige immunbasierte Diagnostik und Therapeutik aufzubauen. Das ‹Botnar Institute of Immune Engineering (BIIE)›, so der Name, wird gemeinsam mit der Universität Oxford und der ETH Zürich entwickelt. Standort ist der ‹Switzerland Innovation Park› in Allschwil, wo die BIIE-Forscher ab 2027 ein eigenes Gebäude beziehen werden – direkt neben dem Projekt Hortus. Insgesamt 300 Menschen – ob Wissenschaftler oder Support-Personal – sollen dann im Institut tätig sein. Der thematische Schwerpunkt wird auf der Entwicklung von Computertools und immunbasierten Lösungen für die Diagnose, Behandlung und Prävention von Krankheiten liegen. ...