Ab 2025 leiten sie gemeinsam das Stapferhaus in Lenzburg: Celia Bachmann, Sonja Enz und Michael Arnold (von links). Foto: Stapferhaus/Anita Affentranger

Neue Leitung im Stapferhaus Celia Bachmann und Sonja Enz übernehmen zusammen die künstlerische Leitung des Stapferhauses in Lenzburg. 26.07.2024 12:30

Mehr als zwanzig Jahre hat Sibylle Lichtensteiger das Stapferhaus geleitet, ihre Leistung wurde 2021 mit dem Award «European Museum of the Year» ausgezeichnet. Weil sie sich entschieden hat, das Ausstellungshaus Ende 2024 zu verlassen, haben Stiftungsrat und Findungskommission nun eine neue Leitung gewählt. Zusammen mit Michael Arnold, dem kaufmännischen Leiter, sind Celia Bachmann und Sonja Enz ab Januar 2025 für die Gesamtleitung des Hauses verantwortlich. Sonja Enz ist seit 2013 am Stapferhaus tätig, derzeit als Co-Kuratorin und stellvertretende künstlerische Leiterin. Celia Bachmann stiess 2010 zum Stapferhaus, war zwischenzeitlich im Palais de Tokyo in Paris tätig und leitet seit 2019 den Bereich Vermittlung und Inklusion im Stapferhaus. Die beiden Kandidatinnen haben sich in einem mehrstufigen Prozess gegen rund 50 Bewerbungen aus dem In- und Ausland durchgesetzt. ...