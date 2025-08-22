Promenadologische Begehung der Davoser Promenade. Treffpunkt: 20. September, 12 Uhr am Bahnhof Davos-Platz.

Mit 100 auf dem Schneckenweg Anlässlich des 100-jährigen Doppel-Geburtstags von Lucius Burckhardt und der Autozulassung in Graubünden findet in Davos ein Spaziergang entlang der (Auto-)Promenade statt. 22.08.2025 15:32

Der Schweizer Soziologe Lucius Burckhardt wurde 1925 in Davos geboren. Das Automobil begann die Welt zu erobern, aber noch nicht den Luftkurort in den Bergen. Seit 1900 galt ein generelles «Autoverbot» in Graubünden. Burckhardt kam zwischen zwei Volksabstimmungen zur Welt. Im Januar 1925 hiess es noch «Nein» zum Auto, im Juni dann «Ja». Seit 100 Jahren ist das private Automobil in Graubünden zugelassen. Mit den Auswirkungen des Automobils auf unsere Lebenswelt hat Burckhardt sich fortwährend auseinandergesetzt. In den 1980er Jahren entwickelte er mit seiner Frau Annemarie Burckhardt-Wackernagel, seinen Studierenden der Landschaftsplanung und eingeladenen Künstler*innen in Kassel die «Spaziergangswissenschaft», auch «Promenadologie» genannt. Die Spaziergangswissenschaft hinterfragt auf fussgängerisch-experimentelle Weise unsere Wahrnehmung der Umwelt. «100 Jahre Lucius und Annemarie Burckhardt» und «100 Jahre Automobil in Graubünden» nehmen der Spaziergangswissenschaftler Christian Ratti und die Spazierkünstlerin Marie-Anne Lerjen zum Anlass für einen Versuch in Davos: Lässt sich die (stark befahrene) Promenade in Davos «promenadologisch» erkunden? Beim Versuch mit dabei: eine winzige Schnecke aus der Sammlung, die Burckhardt in seiner Jugend in Davos angelegt hat. Komm an die Davoser Promenade zwei Tage vor dem World Car-Free Day und spaziere mit....