Michael Kinzer Fotos: Federal Studio

Redaktion Hochparterre 21.11.2024 12:44

Michael Kinzer wird seine Stelle als künftiger Direktor am 1. Juli 2025 antreten. Das teilt Pro Helvetia heute in einer Medienmitteilung mit. Das Bewerbungsverfahren umfasste mehrere Runden und ein Assessment. Eine fünfköpfige Findungskommission, die vom Stiftungsrat delegiert wurde, begleitete das Verfahren. Der Stiftungsrat der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia hat Michael Kinzer an seiner Sitzung vom 19. November 2024 einstimmig gewählt. Michael Kinzer (*1972) leitet seit 2017 die Dienststelle Kultur der Stadt Lausanne und ist Co-Präsident der Städtekonferenz Kultur. «Sein Lebenslauf zeichnet sich durch eine Vielzahl verschiedener Positionen im Kulturbereich aus, sowohl in der künstlerischen Leitung als auch im Management», heisst es in der Medienmitteilung. Stiftungsratspräsident Michael Brändle wird zur Wahl zitiert: «Michael Kinzer ist hervorragend qualifiziert für die anspruchsvollen Aufgaben dieser Position. Seine profunde Erfahrung in der Kulturförderung und –politik wird es ihm ermöglichen, die Mission der Stiftung, sich im In- und Ausland für das Kunst- und Kulturschaffen aus der Schweiz zu engagieren, optimal zu erfüllen. Dem scheidenden Direktor Philippe Bischof danke ich schon heute für sein grosses Engagement und seinen Einsatz für das Kulturschaffen der Schweiz.»