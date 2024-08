Türkisfarbene, hell- und tiefblaue Formen fliessen unter der Wasseroberfläche ineinander und verwandeln die längliche Fläche des Beckens in eine aufregende Landschaft. Fotos: Brechenmacher & Baumann

Ann Mbuti 21.08.2024 08:00

Kunst zum Eintauchen Der Künstler Nicolas Party hat das Schwimmbecken des süditalienischen Hotels Le Sirenuse in eine schillernde Mosaiklandschaft verwandelt. 21.08.2024 08:00

In den 1960er-Jahren begann der Künstler David Hockney mit einer Serie von Gemälden, die die zahlreichen Swimmingpools seiner Wahlheimat Los Angeles in Szene setzen, darunter das berühmte Werk ‹A Bigger Splash›. Sonnige Tage, Wohlstand und Hedonismus – Hockneys Pools fangen das kalifornische Lebensgefühl Mitte des 20. Jahrhunderts ein. Scharfe, klare Linien der kalifornischen Mid-Century-Häuser, gepaart mit pastelligen Farben, und strahlend blaues Wasser, mal flächig ruhig, mal in naiven blauen Strichen, mal wild aufbrausend, beherrschen seine Arbeiten. Längst sind die Bilder Ikonen der modernen Kunstgeschichte, die dem Pool ein ästhetisches Denkmal setzen. Szenenwechsel – von Los Angeles nach Positano an der süditalienischen Amalfiküste. Im legendären Hotel Le Sirenuse hat sich auch der Schweizer Künstler Nicolas Party am Motiv des Pools versucht. Statt das Sujet auf eine Leinwand zu bannen, macht er das Schwimmbecken selbst zum Kunstwerk. Nicolas Party ist bekannt für seine etwas spukhaften Darstellungen von Landschaften und Menschen, die er in Wandmalereien, Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen übersetzt. Häufig arbeitet er mit Pastellkreide und kräftigen Farben, die für den fantastischen Eindruck sorgen. Für ‹Pool› hat der Künstler eine vergleichsweise subtile Gestaltung gewählt. Türkisfarbene, hell- und tiefblaue Formen fliessen unter der Wasseroberfläche ineinander und verwandeln die längliche Fläche des Beckens in eine aufregende Landschaft. Sie ist eine Reverenz an die Hänge der Monti Lattari, deren Ausläufer bis zum Tyrrhenischen Meer reichen und von Positano aus grandiose Ausblicke aufs Meer und umliegende Küstenlinien bieten. Wie das Vorbild trägt das Schwimmbecken an der tiefsten Stelle eine goldene Sonne im Zentrum. ###Media_2### Nicolas Party hat dabei zum ersten Mal mit Mosaiktechnik gearbeitet und seinen ursprünglichen Pastell...