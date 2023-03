Der Podcast gibt Einblick in die Arbeits- und Denkprozesse der SKKG.

Kulturerbe auf die Ohren Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) aus Winterthur dokumentiert den langen Weg zu ihrem neuen Sammlungshaus in einem Podcast. 13.03.2023 09:29

Da hat sich Alain Gloor einiges vorgenommen: 2027 will die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) ihr neues Sammlungshaus in Winterthur eröffnen. Über den Weg dorthin möchte Projektleiter Gloor regelmässig berichten. In den ersten Folgen des Podcasts ‹Wohin damit? Unterwegs in die Zukunft des Kulturerbes› befragt er seine Arbeitskolleginnen zum Wert der 85 000 Objekte umfassenden Sammlung, die der verstorbene Stiftungsgründer Bruno Stefanini hinterlassen hat, und gibt Einblick in die Arbeits- und Denkprozesse, über die sich die SKKG ihrem zukünftigen Haus annähert. Setzt sich Gloor künftig jeden Monat ans Mikrofon, stehen bis zur Bauvollendung sicher noch 50 Folgen bevor....