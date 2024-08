Transformation Unterwerk Bottmingen: Auf dem ehemaligen Industrieareal finden Nachbarinnen, Kreativschaffende und Sportbegeisterte zusammen.

Kultur im Unterwerk Eine Zwischennutzung im Unterwerk Bottmingen macht Raum frei für kulturelle und soziale Projekte. Initianten und Eigentümer laden zur Eröffnung. 16.08.2024 10:32

Kultur, Sport und Soziales statt Schaltkästen und Generatoren: In der Basler Gemeinde Bottmingen bringt eine Zwischennutzung Leben ins ehemalige Unterwerk. Seit Mai 2024 wirken hier Kulturschaffende, Startups und Sportbegeisterte, zudem finden Nachbarinnen und Interessierte Raum zum Verweilen. Nebst verschiedenen Sport- und Kulturangeboten ist auf dem Areal auch ein Forschungsprojekt zu alternativen Wohnformen entstanden. Umgesetzt von der Organisation Unterdessen, die seit rund zwölf Jahren Zwischennutzungen in Basel und Luzern ermöglicht, entstand das Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Baubüro in situ. Dank gezielter Eingriffe und der Verwendung gebrauchter Materialien liess sich der industrielle Charakter des Areals bewahren und die Bestandsbauten ressourcenschonend in Stand setzen. Unterdessen und die Grundeigentümerin Primeo Energie laden am 6. September zur feierlichen Eröffnung des Areals ein, inklusive Apero und Führung. ...