Wie Raum, Klang und Wort zusammenspielen hat die polnische Filmerin Agnieszka Koztowska auf Video festgehalten. Fotos: Agnieszka Koztowska

‹Bilderschatz und Sterngewölbe› erzählt die Geschichten zu den Kirchenwanderungen im Unterengadin von Köbi Gantenbein. Die Musik der Sängerin Magda Vogel und des Pianisten und Organisten John Wolf Brennan gehören ebenso zur Expedition wie die Stimmung der Gäste. Festgehalten hat sie Agnieszka Koztowska in drei Videos über die Wanderungen 2013, 2017 und 2023. Agnieszka war in Nairs Artist in Residence und engagierte sich in vielen Belangen für das Kulturzentrum. Sie lebte und arbeitete 15 Jahre lang als Künstlerin an verschiedenen Orten, bevor sie nach Gdynia in Polen zurückkehrte. Ihre Bilder hat sie in Einzel- und Gruppenausstellungen im Kunsthaus Zug, in der Stadtgalerie Klagenfurt, in der Fotogalleriet Oslo und im Haus der Kulturen der Welt in Berlin gezeigt. Nebst Künstlerin ist sie Bilderforscherin und promovierte 2014 an der Northumbria University, Newcastle upon Tyne.